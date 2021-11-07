Франция, Лига 1, 13-й тур

Бордо – ПСЖ – 2:3

Голы: Элис, 79, Ньянг, 90+2 – Неймар, 26, 43, Мбаппе, 63

Ювентус – Фиорентина – 1:0 – видео гола и обзор матча

Парижане забили дважды до перерыва. Сначала Неймар получил пас из глубины от Мбаппе, сделал несколько касаний в пределах штрафной и роскошно положил под стойку. А перед перерывом эта же пара организовала еще один гол – бразилец обыгрался с чемпионом мира и классно пробил низом.

Во второй половине, казалось, добил жирондинцев Мбаппе, забивший в пустые ворота после паса Вейналдума. Но Бордо едва не сотворил камбэк. На 79-й минуте Элис забил в одно касание после прострела Адли, а в добавленное арбитром время Бриан и Ньянг организовали свою красоту с голом последнего.

ПСЖ едва не упустил победу над Бордо – Неймар и Мбаппе организовали шоу, посвященное трагически погибшей певице