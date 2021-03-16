"Я хочу обратиться к президентам клубов. Вот вы говорите о судьях, председателе Комитета арбитров. Перестаньте давать судьям деньги! Перестаньте их стимулировать! Вы все прекрасно знаете: кто, сколько, где и кому. И все равно делаете то же. Просто кто-то дает больше, а вы – меньше, и поэтому страдаете.

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Сейчас кого ни поставь головой судейского комитета – ничего не изменится. Если вы сами не измените отношение к этому вопросу. Никогда судья не будет предвзято ошибаться, если его не стимулировать. И вы это прекрасно понимаете.

И решаете вы это все на уровне директора стадиона, начальника команды, парня, который рядом проходил. Все на них, мы же ничего не знаем. То, что футболисты сбрасываются из премий на определенную стимуляцию, вы так же не знаете. Или делаете вид, что не знаете. Перед тем, как выходить и то говорить, начните с себя", – заявил журналист в своей программе Цыганык Live.

Напомним, недавно президент Олимпика Владислав Гельзин инициировал собрание клубов УПЛ, чтобы обсудить судейство в украинском чемпионате.

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