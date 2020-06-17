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Динамо против ПриватБанка: пересмотр судебного дела перенесен – известна дата

12:55 58 Читати українською
Динамо против ПриватБанка: пересмотр судебного дела перенесен – известна дата
Игорь Суркис / фото: ФК Динамо

Окружной административный суд Киева перенес предварительное рассмотрение дела насчет связи киевского Динамо с Приватбанком.

"Судебное заседание перенесли на 2 сентября в связи с заявлением ФК Динамо Киев о необходимости приобщения к материалам решение Большой палаты по делу Суркисов", – сообщил агентству Интерфакс-Украина адвокат Приватбанка Олег Лозовский.

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Напомним, в конце мая ПриватБанк обратился в Окружной админсуд Киева и в Шестой апелляционный админсуд с заявлениями о пересмотре судебных решений обоих судов о взыскании с банка в пользу А-Банка (Киев), который принадлежит семье Суркисов, и ФК Динамо Киев 407 млн грн, а также о признании этих компаний несвязанными с банком.

Просмотр стал возможен из-за подтверждения Игорем Суркисом совместной собственности с экс-акционером ПриватБанка Игорем Коломойским в медиагруппе 1+1.

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