Динамо против ПриватБанка: пересмотр судебного дела перенесен – известна дата

Окружной административный суд Киева перенес предварительное рассмотрение дела насчет связи киевского Динамо с Приватбанком.

"Судебное заседание перенесли на 2 сентября в связи с заявлением ФК Динамо Киев о необходимости приобщения к материалам решение Большой палаты по делу Суркисов", – сообщил агентству Интерфакс-Украина адвокат Приватбанка Олег Лозовский.

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Напомним, в конце мая ПриватБанк обратился в Окружной админсуд Киева и в Шестой апелляционный админсуд с заявлениями о пересмотре судебных решений обоих судов о взыскании с банка в пользу А-Банка (Киев), который принадлежит семье Суркисов, и ФК Динамо Киев 407 млн грн, а также о признании этих компаний несвязанными с банком.

Просмотр стал возможен из-за подтверждения Игорем Суркисом совместной собственности с экс-акционером ПриватБанка Игорем Коломойским в медиагруппе 1+1.

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