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"Пересидеть этот год в сборной Украины будет идеальным вариантом": легенда Карпат – о будущем Шевченко

26 марта 22:39 31 Читати українською
"Пересидеть этот год в сборной Украины будет идеальным вариантом": легенда Карпат – о будущем Шевченко
Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Наставник молодежной команды львовских Карпат Роман Толочко считает, что Андрей Шевченко должен остаться в сборной Украины.

"Можно детально разобрать весь отборочный цикл и увидеть минусы. К примеру, последняя игра против Сербии, где мы проигрывали. Но команда собралась, сравняла счет и заняла первое место в группе! Значит, ошибки были вовремя исправлены, были сделаны правильные выводы, и команда дала результат.

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Кстати, я подозреваю, что Андрей Шевченко хотел завершить Евро и попробовать себя на клубном уровне, но поскольку чемпионат перенесли на год, его карьерные планы тоже изменились. Он должен себя реализовать на чемпионате Европы, для карьеры тренера это очень важно. В нынешней ситуации я даже не вижу, куда ему идти. Что будет с клубным футболом? Когда возобновятся соревнования? Думаю, что пересидеть в сборной этот год будет идеальным вариантом", – сказал Толочко в комментарии изданию Экспресс.

Напомним, согласно решению УЕФА Евро-2020 состоится в 2021 году. Украина сыграет в одной группе с нидерландцами, австрийцами и победителем плей-офф Лиги наций. Контракт Шевченко со сборной Украины завершается летом 2020 года, а стороны обсуждают возможность пролонгации соглашения.

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