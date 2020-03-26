"Пересидеть этот год в сборной Украины будет идеальным вариантом": легенда Карпат – о будущем Шевченко

Наставник молодежной команды львовских Карпат Роман Толочко считает, что Андрей Шевченко должен остаться в сборной Украины.

"Можно детально разобрать весь отборочный цикл и увидеть минусы. К примеру, последняя игра против Сербии, где мы проигрывали. Но команда собралась, сравняла счет и заняла первое место в группе! Значит, ошибки были вовремя исправлены, были сделаны правильные выводы, и команда дала результат.

Кополовец: Сборная Украины без Шевы – как автомобиль без руля

Кстати, я подозреваю, что Андрей Шевченко хотел завершить Евро и попробовать себя на клубном уровне, но поскольку чемпионат перенесли на год, его карьерные планы тоже изменились. Он должен себя реализовать на чемпионате Европы, для карьеры тренера это очень важно. В нынешней ситуации я даже не вижу, куда ему идти. Что будет с клубным футболом? Когда возобновятся соревнования? Думаю, что пересидеть в сборной этот год будет идеальным вариантом", – сказал Толочко в комментарии изданию Экспресс.

Напомним, согласно решению УЕФА Евро-2020 состоится в 2021 году. Украина сыграет в одной группе с нидерландцами, австрийцами и победителем плей-офф Лиги наций. Контракт Шевченко со сборной Украины завершается летом 2020 года, а стороны обсуждают возможность пролонгации соглашения.

Евро-2020 перенесено, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА