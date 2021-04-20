Учредители Европейской Суперлиги только недавно объявили о новом турнире, но уже пришлось обращаться в суд.

Мадридский суд запретил УЕФА и ФИФА прибегать к любым ограничительным мерам в отношении Суперлиги, сообщает Marca.

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По решению суда, клубы, футболисты и функционеры, которые будут принимать участие в скандальном турнире, не могут быть дисквалифицированы из других соревнований, или подвергаться другим санкциям.

Ранее, в ФИФА заявляли, что участники Суперлиги не будут допускаться к матчам Евро и ЧМ. Напомним, в Европейскую Суперлигу вошли 6 представителей АПЛ (Манчестер Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм), а также по 3 клуба из Испании (Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид) и Италии (Ювентус, Интер, Милан).

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