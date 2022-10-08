Суд удовлетворил иск босса "сливочных" против испанского издания El Confidencial, информирует AS.

"Роналду – имбецил, а Моуринью ненормальный": записи Переса продолжают подрывать Испанию

В июле прошлого года это СМИ опубликовало ряд скандальных аудиозаписей, которые журналист Хосе Антонио Абеллан собирал с 2006 по 2012-й. На пленку попало, как Перес поливал грязью легенд Реала в личных разговорах. Роналду и Моуринью были "жадными идиотами", Висенте дель Боске "болваном-неудачником", а Рауль и Касильяс "самыми большими аферистами в истории клуба".

Впрочем, суд признал записи вырванными из контекста и запретил El Confidencial в дальнейшем публиковать любые материалы, касающиеся личной жизни Переса. Также издание должно заплатить президенту Реала один евро компенсации. Фло сам настоял на такой сумме, поскольку для него ключевым был не финансовый вопрос, а принципиальная защита своей репутации.

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