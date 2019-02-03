Перес в ярости из-за подписания Тодибо Барселоной

Президент мадридского Реала Флорентино Перес недоволен переходом Жана Тодибо из Тулузы в Барселону.

Как известно, Барселона объявила о трансфере 19-летнего защитника Тулузы Жан-Клера Тодибо.

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Трансфер талантливого футболиста не на шутку разозлил президента Реала Флорентино Переса. "Сливочные" уже длительное время наблюдали за футболистом и мечтали о его подписании.

Особенно разозлтло Переса то, что подписал футболиста заядлый конкурент.

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