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Перес в ярости из-за подписания Тодибо Барселоной

17:47 356 Читати українською
Перес в ярости из-за подписания Тодибо Барселоной
Жан-Клер Тодибо / Фото: соцсети

Президент мадридского Реала Флорентино Перес недоволен переходом Жана Тодибо из Тулузы в Барселону.

Как известно, Барселона объявила о трансфере 19-летнего защитника Тулузы Жан-Клера Тодибо.

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Трансфер талантливого футболиста не на шутку разозлил президента Реала Флорентино Переса. "Сливочные" уже длительное время наблюдали за футболистом и мечтали о его подписании.

Особенно разозлтло Переса то, что подписал футболиста заядлый конкурент.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Трансферы Барселона Барселона Жан-Клер Тодибо Жан-Клер Тодибо
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