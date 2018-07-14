toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
БЕЛЬГИЯ - АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ - ХОРВАТИЯ ТРАНСФЕРЫ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Перес совершил катастрофическую ошибку, продав Роналду, – экс-президент Реала

16:50 169 Читати українською
Перес совершил катастрофическую ошибку, продав Роналду, – экс-президент Реала
Криштиану Роналду / фото: ФИФА

Бывший президент Реала Рамон Кальдерон раскритиковал нынешнего босса "сливочных" Флорентино Переса за решение продать Криштиану Роналду в Ювентус.

Напомним, Криштиану Роналду покинул Реал и подписал 4-летний контракт с Ювентусом. Бывший президент мадридцев Рамон Кальдерон не понимает решения Флорентино Переса отпустить португальца.

Трансфер Роналду: проиграли все – Реал, Ювентус и сам игрок

"Продажа Роналду – катастрофическая ошибка, за которую Флорентино дорого заплатит. Уход Роналду ударил и по имиджу клуба. Реал не мог отказаться от такого щедрого предложения? Такого по Роналду не существует, это живая легенда Реала.

100 миллионов – этого мало за Криштиану! Ювентус провернул отличную сделку. Кто еще может забивать по 50 мячей за сезон, как Роналду? Подумайте о том, сколько другие клубы тратили на трансферы Неймара, Мбаппе и Коутиньо. Роналду все еще их превосходит.

Трансфер Роналду в Ювентус: 5-й самый дорогой в истории, суперрекорд по зарплате и дебют против Реала

С Роналду Ювентус может серьезно нацеливаться на Лигу чемпионов. Итальянцы станут отличным примером для всех. Стоимость Ювентуса невероятно возрастет, а деньги, уплаченные за трансфер Роналду будут компенсированы рекламой и спонсорскими контрактами", – цитирует Кальдерона La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в Турине Криштиану Роналду будет зарабатывать 30 млн евро в год. Португалец выступал за Реал с 2009 года.

Теги
Трансферы Испания Флорентино Перес Рамон Кальдерон Трансферы Реал Мадрид Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Испании Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
0
час
:
11
мин
Франция
18:00
Хорватия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук