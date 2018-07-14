Перес совершил катастрофическую ошибку, продав Роналду, – экс-президент Реала

Бывший президент Реала Рамон Кальдерон раскритиковал нынешнего босса "сливочных" Флорентино Переса за решение продать Криштиану Роналду в Ювентус.

Напомним, Криштиану Роналду покинул Реал и подписал 4-летний контракт с Ювентусом. Бывший президент мадридцев Рамон Кальдерон не понимает решения Флорентино Переса отпустить португальца.

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"Продажа Роналду – катастрофическая ошибка, за которую Флорентино дорого заплатит. Уход Роналду ударил и по имиджу клуба. Реал не мог отказаться от такого щедрого предложения? Такого по Роналду не существует, это живая легенда Реала.

100 миллионов – этого мало за Криштиану! Ювентус провернул отличную сделку. Кто еще может забивать по 50 мячей за сезон, как Роналду? Подумайте о том, сколько другие клубы тратили на трансферы Неймара, Мбаппе и Коутиньо. Роналду все еще их превосходит.

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С Роналду Ювентус может серьезно нацеливаться на Лигу чемпионов. Итальянцы станут отличным примером для всех. Стоимость Ювентуса невероятно возрастет, а деньги, уплаченные за трансфер Роналду будут компенсированы рекламой и спонсорскими контрактами", – цитирует Кальдерона La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в Турине Криштиану Роналду будет зарабатывать 30 млн евро в год. Португалец выступал за Реал с 2009 года.