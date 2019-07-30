Перес: Реалу будет не хватать Роналду до конца жизни

Президент Реала Флорентино Перес прокомментировал свое присутствие на вручении премии "Легенда" форварду Ювентуса Криштиану Роналду.

Флорентино Перес прибыл на вручение премии "Легенда" форварду Ювентуса Криштиану Роналду. Президент Реала заявил, что является поклонником португальца.

Роналду признался, что сожалеет о своем уходе из Реала

"Как я мог не прийти? Я фанат Криштиану. Нам будет не хватать его до конца жизни", – цитирует Переса AS.

Роналду выступал в Реале с 2009 по 2018 года, и за это время дважды выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, а также 4 раза Лигу чемпионов и трижды клубный ЧМ.