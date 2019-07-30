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Перес: Реалу будет не хватать Роналду до конца жизни

07:30 54 Читати українською
Перес: Реалу будет не хватать Роналду до конца жизни
Флорентино Перес и Криштиану Роналду / Marca

Президент Реала Флорентино Перес прокомментировал свое присутствие на вручении премии "Легенда" форварду Ювентуса Криштиану Роналду.

Флорентино Перес прибыл на вручение премии "Легенда" форварду Ювентуса Криштиану Роналду. Президент Реала заявил, что является поклонником португальца.

Роналду признался, что сожалеет о своем уходе из Реала

"Как я мог не прийти? Я фанат Криштиану. Нам будет не хватать его до конца жизни", – цитирует Переса AS.

Роналду выступал в Реале с 2009 по 2018 года, и за это время дважды выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, а также 4 раза Лигу чемпионов и трижды клубный ЧМ.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Испания Флорентино Перес
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