Перес: Реалу будет не хватать Роналду до конца жизни

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Твіттеріада. Борячук заговорив – жорсткий напис відправили Зінченку і Седан, а легенда Шахтаря змінився до невпізнання
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Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезонИспания — 29 июль 807
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"Луческу – хитрий жук. Сильний тренер, але як людина – пі-і-і-і-і": екс-наставник Шахтаря – між ангелом і демономОвертайм — 29 июль 988
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"Гармаш = Ди Канио": реакция соцсетей на триумф Динамо в матче за Суперкубок Украины-2019Суперкубок Украины — 29 июль 1210
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Динамо – Шахтер: Каштру дебютирует с потери Суперкубка-2019, Хацкевич угадывает со всем, но победа как большой рискУкраина — 29 июль 3742