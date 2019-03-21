Перес пообещал Зидану приобрести звезду ПСЖ – это не Мбаппе или Неймар

Мадридский Рейл намерен подписать нового центрального нападающего в летнее межсезонье.

Флорентино Перес начинает большую перестройку Реала с подписания звездного форварда. По просьбе нового-старого тренера Зинедина Зидана президент "бланкос" вскоре начнет переговоры с ПСЖ о приобретении Эдинсона Кавани, информирует Diario Gol.

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Французский специалист считает, что 32-летний уругваец может стать хорошей альтернативой Кариму Бензема, который не способен на высоком уровне провести весь сезон.

Кавани, который демонстрирует вторую среднюю результативность после Лео Месси (1 гол каждые 89 минут), может попасть под чистку Аль-Хелаифи, который отчаянно борется с финансовым фэйр-плей УЕФА. Сам ветеран, разочарован регулярными фиаско парижан в Лиге чемпионов, также вроде бы не против сменить клуб.

В текущем сезоне Кавани провел 27 матчей и забил 22 гола. Контракт уругвайца с ПСЖ действует до лета 2020 года, а трансферная стоимость игрока составляет 50 млн евро. Перес надеется на существенную скидку и стремится закрыть сделку на сумме в 35 млн евро.

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