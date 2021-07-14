Издание El Confidencial будет отвечать перед судом за публикацию частных разговоров Флорентино Переса, сообщает Marca.

"Роналду – имбецил, а Моуринью ненормальный": записи Переса продолжают подрывать Испанию

Президент Реала уже поручил своим юристам подготовить соответствующие иски. Перес будет опираться на закон о защите чести и достоинства. Отдельный иск будет касаться журналиста Хосе Антонио Абеллана, который и продал записи El Confidencial.

Напомним, сеть взорвали прошлые высказывания Переса о Криштиану Роналду, Жозе Моурниью, Икере Касильясе и других, где бизнесмен позволяет себе пренебрежительные сравнения указанных лиц.

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