Перес обратится в суд из-за публикации своих скандальных разговоров
Президент Реала Флорентино Перес намерен защищать свою репутацию.
Издание El Confidencial будет отвечать перед судом за публикацию частных разговоров Флорентино Переса, сообщает Marca.
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Президент Реала уже поручил своим юристам подготовить соответствующие иски. Перес будет опираться на закон о защите чести и достоинства. Отдельный иск будет касаться журналиста Хосе Антонио Абеллана, который и продал записи El Confidencial.
Напомним, сеть взорвали прошлые высказывания Переса о Криштиану Роналду, Жозе Моурниью, Икере Касильясе и других, где бизнесмен позволяет себе пренебрежительные сравнения указанных лиц.
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