"Я не беспокоюсь по поводу возможного выхода клубов из Европейской Суперлиги. Ситуация настолько серьезная, что все согласились реализовать этот проект и искать решения. Ни на кого не давили. Убежден, что ПСЖ и Бавария еще присоединятся к нам, хотя с ними мы пока не разговаривали.

Суперлига потерпела фиаско: все 12 клубов инициировали срочные сборы для расформирования турнира

Конечно же, мы будем играть в еврокубках. Угрозы и оскорбления – это неправильно. Никаких санкций не будет, поскольку мы защищены законом и здравым смыслом", – цитирует Переса L'Equipe.

Стоит отметить, что это интервью президента Реала записывались до сообщений различных СМИ о развале проекта из-за отказов клубов принимать в нем участие.

"Ми усі помремо": президент Суперліги гарантував безпеку для Зінченка та Ко, час диктує нове революційне правило