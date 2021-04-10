Перес не имеет никаких конкурентов не выборах президента Реала – голосование даже не понадобится
Флорентино Перес может не волноваться о своем будущем во главе Реала.
Действующий президент Реала официально подал свою кандидатуру перед новыми выборами, сообщает Marca.
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Избирательный совет Реала полностью поддержал Переса и принял все документы. Теперь есть два календарных дня для обжалования кадидатуры, но оно выглядит маловероятным. В прессе появлялась информация о возможных попытках бизнесмена Энрике Рикельме помешать планам Фло, однако судьба президентского кресла клуба на ближайшие 4 года кажется решенной. Вероятно, избирательный процесс пройдет без формального голосования.
Напомним, вторая эпоха Переса в Реале продолжается с 2009 года. За это время "сливочные" выиграли три Примеры, один Кубок Испании, три Суперкубка Испании, три Суперкубка УЕФА, четыре Лиги чемпионов и четыре клубных чемпионата мира.
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