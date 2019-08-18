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Перес назвал ключевого игрока Реала в новом сезоне – неожиданный выбор

23:46 27 Читати українською
Перес назвал ключевого игрока Реала в новом сезоне – неожиданный выбор
Бейл и Перес / фото из соцсетей

Президент мадридского Реала Флорентино Перес после поединка 1-го тура Ла Лиги против Сельты из Виго (3:1), очевидно, определился со своим фаворитом в команде.

Функционер пообщался с вингером Гаретом Бейлом после матча с галисийцами, сообщает Marca.

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По информации издания, Перес, в частности, выразил уверенность, что валлиец в сезоне 2019/20 будет одним из лидеров команды. Кроме того, босс "сливочных" рад срыву трансфера Бейла в Китай, поскольку хотел, чтобы он остался на Бернабеу.

Напомним, что накануне вингер неожиданно вышел в старте Реала на матч против Сельты, сыграл 74 минут, отдал ассист и заработал положительные оценки от специалистов.

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Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Флорентино Перес
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