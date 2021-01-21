Сенсационным претендентом на пост тренера "сливочных" стал Марсело Гальярдо, утверждает Fichajes.

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Главный тренер Ривер Плейт стал для Переса новой альтернативой после потери Маурисио Почеттино статуса безработного. Боссу мадридцев импонирует, что Гальярдо поставил "миллионерам" яркую игру, а с другой – пополнил клубный музей 11-ю трофеями за почти семь лет работы на Монументале. Конкурентами аргентинца в пока виртуальной борьбе за пост энтренадора Реала являются главный тренер Кастильи Рауль Гонсалес и экс-наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри.

К слову, Марсело Гальярдо имеет действующий до 31 декабря 2021-го контракт с Ривер Плейт. Ранее специалиста активно сватали в Барселону, где он в прошлом году мог заменить Вальверде.

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