Перес нашел нового фаворита на замену Зидану – он претендовал на место в Барселоне
Президент мадридского Реала Флорентино Перес возобновил поиски замены Зинедину Зидану на посту главного тренера команды на фоне фиаско в Копа дель Рей.
Сенсационным претендентом на пост тренера "сливочных" стал Марсело Гальярдо, утверждает Fichajes.
Зідан назвав відповідального за виліт Реала з Кубка Іспанії
Главный тренер Ривер Плейт стал для Переса новой альтернативой после потери Маурисио Почеттино статуса безработного. Боссу мадридцев импонирует, что Гальярдо поставил "миллионерам" яркую игру, а с другой – пополнил клубный музей 11-ю трофеями за почти семь лет работы на Монументале. Конкурентами аргентинца в пока виртуальной борьбе за пост энтренадора Реала являются главный тренер Кастильи Рауль Гонсалес и экс-наставник Ювентуса Массимилиано Аллегри.
К слову, Марсело Гальярдо имеет действующий до 31 декабря 2021-го контракт с Ривер Плейт. Ранее специалиста активно сватали в Барселону, где он в прошлом году мог заменить Вальверде.
Рівер Плейт йшов на історичний камбек, але – безжальний VAR, вилучення і "відскок" Палмейраса: драма у Копа Лібертадорес