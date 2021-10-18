Перес может переманить топ-менеджера Ливерпуля для поиска преемника Анчелотти
Мадридский Реал стремится усилить функционерские редуты по завершении текущего сезона.
Спортивный директор Ливерпуля Майкл Эдвардс готов покинуть клуб в конце кампании 2021/22, сообщает The Sun. Новым место работы менеджера может стать Реал.
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В приглашении Эдвардса заинтересован лично президент "сливочных" Флорентино Перес, сейчас в Мадриде оценивают такую возможность. Босс Реала считает, что Майкл поможет найти новых игроков и займется поисками преемника Карло Анчелотти в случае необходимости.
К слову, функционер присоединился к "красным" в 2011 году, когда покинул Тоттенхэм. Именно он сыграл важнейшую роль в подписании Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка.
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