Спортивный директор Ливерпуля Майкл Эдвардс готов покинуть клуб в конце кампании 2021/22, сообщает The Sun. Новым место работы менеджера может стать Реал.

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В приглашении Эдвардса заинтересован лично президент "сливочных" Флорентино Перес, сейчас в Мадриде оценивают такую ​​возможность. Босс Реала считает, что Майкл поможет найти новых игроков и займется поисками преемника Карло Анчелотти в случае необходимости.

К слову, функционер присоединился к "красным" в 2011 году, когда покинул Тоттенхэм. Именно он сыграл важнейшую роль в подписании Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка.

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