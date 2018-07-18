Перес: Реал усилится замечательными игроками

Президент Реала Флорентино Перес намекает будущее усиления новыми игроками.

"Мы проживаем один из лучших этапов нашей истории, наша организация безупречно прочная. Мы сейчас в начале легендарного периода. Наша задача – оставаться верными нашей идентичности и стремиться к победе.

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Успехи стали возможны благодаря командному духу и нашим ценностям. Мы знаем, какой уровень требований. Мы Реал Мадрид и всегда хотим большего. Каждый титул – первый шаг на пути к следующему.

Эта замечательная команда будет усилена замечательными игроками. Многие крупные клубы хотели Одриосолу, но он ясно дал понять, где желает играть", – цитирует Переса издание Marca.

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