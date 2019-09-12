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Перес хочет провести легендарный теннисный матч на Бернабеу – президент Реала прицелился на рекорд посещаемости

17:38 6 Читати українською
Перес хочет провести легендарный теннисный матч на Бернабеу – президент Реала прицелился на рекорд посещаемости
Рафаэль Надаль и Флорентино Перес / Фото El Confidencial

Домашняя арена Реала Сантьяго Бернабеу может стать местом культового поединка.

Президент королевского клуба Флорентино Перес намерен немного отойти от футбольных дел и организовать теннисный поединок, сообщает Abs.es.

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Матч должен состояться между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером, которые являются рекордсменами турнира Большого шлема (Надаль – 20 трофеев, Федерер – 19). Испанец уже согласился на такую авантюру.

Перес рассчитывает установить мировой рекорд по посещаемости теннисного матча и собрать 80 тысяч зрителей на Сантьяго Бернабеу.

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Флорентино Перес Рафа Надаль Сантьяго Бернабеу Испания
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