Перес хочет провести легендарный теннисный матч на Бернабеу – президент Реала прицелился на рекорд посещаемости

Домашняя арена Реала Сантьяго Бернабеу может стать местом культового поединка.

Президент королевского клуба Флорентино Перес намерен немного отойти от футбольных дел и организовать теннисный поединок, сообщает Abs.es.

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Матч должен состояться между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером, которые являются рекордсменами турнира Большого шлема (Надаль – 20 трофеев, Федерер – 19). Испанец уже согласился на такую авантюру.

Перес рассчитывает установить мировой рекорд по посещаемости теннисного матча и собрать 80 тысяч зрителей на Сантьяго Бернабеу.

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