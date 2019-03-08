Перес хочет пригласить Моуринью в Реал, но никто в руководстве клуба его не поддерживает

Президент Реала Флорентино Перес не может найти единомышленников среди руководителей клуба в своем желании вернуть португальского коуча.

Флорентино Перес разгневан инцидентом с Серхио Рамосом после домашнего поражения от Аякса в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета из турнира. Понятно, что Реал будет искать нового главного тренера на замену Сантьяго Солари, а президент видит лучшим вариантом на эту должность Жозе Моуринью.

Он сказал об этом на встрече с директорами клуба. Перес считает, что "твердая рука" португальца сможет взять контроль над командой, которая стала в недавнем конфликте на сторону Рамоса, сообщает AS.

Реал начал переговоры с Моуринью – назначение может состояться на этой неделе, – AS

Впрочем, генеральный директор Реала Хосе Анхель Санчес не согласился с таким решением. По его словам, у Моуринью остались нерешенные споры с лидерами команды (Рамос, Бензема, Марсело).

На этой встрече менеджеры посоветовали Пересу пригласить Йоахима Лева, однако президент, по информации источника, после отказа Зинедина Зидана думает только о Моуринью.

Катастрофа, которой Реал не видел за свои 117 лет: вспоминая тренера Ярмоленко, Роналду и еще 10 удивительных фактов