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Перес хочет пригласить Моуринью в Реал, но никто в руководстве клуба его не поддерживает

10:01 74 Читати українською
Перес хочет пригласить Моуринью в Реал, но никто в руководстве клуба его не поддерживает
Жозе Моуринью

Президент Реала Флорентино Перес не может найти единомышленников среди руководителей клуба в своем желании вернуть португальского коуча.

Флорентино Перес разгневан инцидентом с Серхио Рамосом после домашнего поражения от Аякса в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета из турнира. Понятно, что Реал будет искать нового главного тренера на замену Сантьяго Солари, а президент видит лучшим вариантом на эту должность Жозе Моуринью.

Он сказал об этом на встрече с директорами клуба. Перес считает, что "твердая рука" португальца сможет взять контроль над командой, которая стала в недавнем конфликте на сторону Рамоса, сообщает AS.

Реал начал переговоры с Моуринью – назначение может состояться на этой неделе, – AS

Впрочем, генеральный директор Реала Хосе Анхель Санчес не согласился с таким решением. По его словам, у Моуринью остались нерешенные споры с лидерами команды (Рамос, Бензема, Марсело).

На этой встрече менеджеры посоветовали Пересу пригласить Йоахима Лева, однако президент, по информации источника, после отказа Зинедина Зидана думает только о Моуринью.

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Теги
Флорентино Перес Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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