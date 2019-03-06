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Перес хочет, чтобы Зидан вновь возглавил Реал

18:38 274 Читати українською
Перес хочет, чтобы Зидан вновь возглавил Реал
Флорентино Перес и Зинедин Зидан / соцсети

Руководство мадридского Реала подыскивает замену главному тренеру команды Сантьяго Солари.

70’ Марко Асенсио
93’ Начо
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

Президент "сливочных" Флорентино Перес решительно настроен вернуть в клуб Зинедина Зидана, сообщает La Sexta.

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По информации источника, Перес уже сообщил французу, что хочет, чтобы он возглавил команду немедленно. Однако Зидан готов согласиться вернуться только летом.

Стоит заметить, что турнирных задач у Реала в нынешнем сезоне практически не осталось. В полуфинале Кубка Испании "сливочные" проиграли Барселоне, в 1/8 финала Лиги чемпионов уступили Аяксу, а отставание от первого места в Ла Лиге составляет 12 очков.

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял Реал с января 2016 года по май 2018, за это время трижды подряд выиграв с клубом Лигу чемпионов.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Аякс Испания Главное Зинедин Зидан Зинедин Зидан Флорентино Перес
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