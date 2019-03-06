Перес хочет, чтобы Зидан вновь возглавил Реал

Руководство мадридского Реала подыскивает замену главному тренеру команды Сантьяго Солари.

Президент "сливочных" Флорентино Перес решительно настроен вернуть в клуб Зинедина Зидана, сообщает La Sexta.

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По информации источника, Перес уже сообщил французу, что хочет, чтобы он возглавил команду немедленно. Однако Зидан готов согласиться вернуться только летом.

Стоит заметить, что турнирных задач у Реала в нынешнем сезоне практически не осталось. В полуфинале Кубка Испании "сливочные" проиграли Барселоне, в 1/8 финала Лиги чемпионов уступили Аяксу, а отставание от первого места в Ла Лиге составляет 12 очков.

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял Реал с января 2016 года по май 2018, за это время трижды подряд выиграв с клубом Лигу чемпионов.

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