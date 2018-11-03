Перес: Цели на сезон остаются неизменными

Президент Реала Флорентино Перес рассказал, что цели на этот сезон остаются неизменными.

"Клуб был создан для того, чтобы побеждать и быть лучшим. Именно поэтому мы работаем в Реале. Однако победы не даются легко – для каждой мы прилагаем большие усилия, поэтому необходимо знать о ценности каждого нашего титула и триумфа.

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У нас замечательная команда и отличный состав, который в прошлом показал, что может выиграть все. Хочу сказать, что наши цели на этот сезон не изменились", – цитирует Флорентино Переса Mundo Deportivo.

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Напомним, после неудовлетворительных результатов Реал уволил Лопетеги. После 10 туров "сливочные" занимают девятую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 14 очков.