"Перепутал мили с километрами", – Озил нелепо оправдывался перед английским судом
19:53 - Читати українською
Звезда Арсенала Месут Озил имеет проблемы не только в клубе, а также и с законом.
Еще летом британская полиция задержала Месута Озил за превышение скорости, якобы хавбек Арсенала двигался со скоростью 97 миль в час, сообщает The Sun. За такое нарушение правоохранители хотели лишить немца водительских прав.
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Пытаясь обосновать свои действия, Месут убеждал суд, что просто перепутал мили и километры, и просил не забирать у него права, поскольку ему нужно перевозить свою дочь.
Стоит отметить, что свою вину Озил признал.
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