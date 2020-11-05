Звезда Арсенала Месут Озил имеет проблемы не только в клубе, а также и с законом.

Еще летом британская полиция задержала Месута Озил за превышение скорости, якобы хавбек Арсенала двигался со скоростью 97 миль в час, сообщает The Sun. За такое нарушение правоохранители хотели лишить немца водительских прав.

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Пытаясь обосновать свои действия, Месут убеждал суд, что просто перепутал мили и километры, и просил не забирать у него права, поскольку ему нужно перевозить свою дочь.

Стоит отметить, что свою вину Озил признал.

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