Варга перенес успешную операцию после неприятного столкновения во время матча с Шотландией. "Спасибо за ваши душевные сообщения. Барни (прозвище Варги, – ред.) перенес операцию. Ему нужен отдых, но с ним все будет в порядке!", – написала Лаура Скрапиц в своем Instagram-аккаунте.

Нападающий сборной Венгрии находится в больнице в стабильном состоянии после жуткого инцидента на Евро-2024

Ожидается, что Варга пробудет в больнице еще как минимум два дня. Этот Евро-2024 для Барнабаша завершён. Но его команда ещё имеет шансы пробиться в плей-офф турнира.

Напомним, жуткий эпизод произошел на 70-й минуте матча Шотландия – Венгрия. После розыгрыша штрафного Варга забегал к воротам, а вратарь британцев кулаком сыграл в мяч, локтем задев венгра. Барнабаш после этого упал на газон и не смог подняться, а врачи даже прикрывали ширмой игрока, которому оказывали помощь.