Перемога vs. зрада, или "Вы г**но": Цыганков показал, что ему писал "верный" фанат Динамо из-за Аякса

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков выложил интересную стори в свой Инстаграм после матча плей-офф Лиги чемпионов против Аякса, который завершился вылетом его команды.

"Удачи, брат. Я верю в то, что вы это сделаете", – написал фанат перед матчем Динамо – Аякс, в котором киевлянам нужно было отыграть разницу в 2 гола, привезенную из Амстердама. Но уже через неполных 5 часов настроение сообщений изменился кардинально.

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"В какой раз убеждаюсь, что Динамо – г**но, как и нынешние игроки", – написал тот же болельщик. Поистине от победы к "зраде" один шаг. Болельщицкая верность зашкаливает.

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