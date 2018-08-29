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Перемога vs. зрада, или "Вы г**но": Цыганков показал, что ему писал "верный" фанат Динамо из-за Аякса

14:25 193 Читати українською
Перемога vs. зрада, или "Вы г**но": Цыганков показал, что ему писал "верный" фанат Динамо из-за Аякса
Виктор Цыганков

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков выложил интересную стори в свой Инстаграм после матча плей-офф Лиги чемпионов против Аякса, который завершился вылетом его команды.

"Удачи, брат. Я верю в то, что вы это сделаете", – написал фанат перед матчем Динамо – Аякс, в котором киевлянам нужно было отыграть разницу в 2 гола, привезенную из Амстердама. Но уже через неполных 5 часов настроение сообщений изменился кардинально.

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"В какой раз убеждаюсь, что Динамо – г**но, как и нынешние игроки", – написал тот же болельщик. Поистине от победы к "зраде" один шаг. Болельщицкая верность зашкаливает.

Виктор Цыганков, Динамо, фанат, Аякс, Лига чемпионов

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Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
0 : 0
Аякс
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Лига чемпионов Динамо Киев - Аякс Динамо Киев Динамо Киев футбольные фанаты Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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