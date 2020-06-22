"Переломы меня не останавливают": защитник Шахтера рассказал о реабилитации после тяжелой травмы

Защитник Шахтера Валерий Бондарь сообщил, как проходит его восстановление после серьезного повреждения.

"Реабилитация проходит хорошо. Я уже достаточно хорошо наступаю на ногу, хотя и хожу в специальном сапоге.

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Ежедневно езжу на базу и занимаюсь, делаю упражнения. Травмы и переломы меня не останавливают. Всегда нужно совершенствоваться и работать", – сказал Бондарь в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Валерий травмировался в конце мая на тренировке. У 21-летнего защитника диагностировали перелом левой лодыжки большеберцовой кости. Восстановление после таких травм может длиться до трех месяцев.

Бондарь – воспитанник клубной академии Шахтера. За главную команду "оранжево-черных" дебютировал год назад – 4 мая 2019 гола – в матче против Львова. Дебютный гол в УПЛ забил в ворота полтавской Ворсклы в сентябре 2019-го. В текущем сезоне провел за донецкий клуб 10 поединков.

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