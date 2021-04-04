Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал игру 20-го тура УПЛ против Шахтера (0:2), в которой полтавчане потеряли двух ключевых игроков.

"Недоволен, конечно, результатом. Но для Шахтера после поражения во Львове еще одна потеря очков была бы трагедией, поэтому они настроились на нас. В какой-то степени мы понимали, что уступаем в скорости – у соперника все игроки скоростные. Пытались комбинировать, держать мяч, а не выбивать.

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Я благодарен ребятам, они пытались играть в футбол. Где-то не хватало мастерства, реализации. Свои моменты нужно до конца использовать. Пропустили тоже досадные голы.

Когда лидеры вышли из игры в первом тайме, все пошло не по плану. Игорь Пердута ребро сломал, у Оливье Тилля – сотрясение мозга, вроде. Не знаю. Нужно ему голову проверить и с носом проблемы", – сказал Максимов в комментарии ТК Футбол.

После 20-ти туров УПЛ Ворскла остается на 5-й строчке с 31-м зачетным баллом.

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