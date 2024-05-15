В поединке 36-го тура чемпионата Испании Жирона на своем поле проиграла Вильярреалу (0:1). Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".

На 9-й минуте Траоре закручивал под перекладину и лишь реакция Гассаниги спасла Жирону. В середине тайма Цыганкову не хватило считанных сантиметров, чтобы открыть счет в матче – украинец с правого фланга закручивал под дальнюю штангу и мяч прошел впритирку с каркасом ворот.

Жирона проиграла Вильяреалу, не сумев вернуть вторую позицию – Цыганков мог забивать дважды, Довбик не попал

Вскоре уже Довбик в падении из пределов вратарской пытался протолкнуть сферу в сетку, но кипер Вильярреала успел выставить ногу. Уже в добавленное время Артем затылком попытался замкнуть навес во вратарскую, но Йоргенсена не переиграл.

После перерыва гости забили – Траоре реализовал одну из своих многочисленных попыток. Цыганков почти сразу мог сравнивать, но перекладина украла гол у украинца. Жирона имела шансы отыграться, но фортуна в этот вечер была на стороне "желтой субмарины".