Перейра продлил контракт с Манчестер Юнайтед – он мог стать одноклубником Ярмоленко

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Від Ман Сіті та збірної України – до повного забуття: як склалася доля талантів, які загубилися у Динамо та ШахтаріСергій Тищенко — 14:00 5848
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"Том Круз пішов з нами у нічний клуб". Дмитро Коваленко – українець, який підкорив МЛС і товаришує з БекхемомИнтервью — 12:00 412
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Реал подписал самого желанного тренера мира – вопрос Лунина, зарплата и условия Зидана, знаки историиИспания — 10:57 901
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