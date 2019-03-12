Перейра продлил контракт с Манчестер Юнайтед – он мог стать одноклубником Ярмоленко

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Андреас Перейра может остаться на Олд Траффорд еще на год.

Руководство "красных дьяволов" воспользовалось опцией продления сотрудничества с бразильцем. Об этом сообщает Sky Sports.

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После прихода Уле Гуннара Сульшера на пост главного тренера МЮ Перейра стал чаще появляться на поле и уже провел 8 матчей (1 гол) под руководством норвежца. В частности, 23-летний хавбек сыграл 79 минут в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

Ранее Андреас Перейра играл в аренде за испанские Гранаду и Валенсию, а зимой его сватали в Вест Хэм и Сантос.