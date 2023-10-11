"Он тоже начинал в Запорожье. После начала войны уехал в Чехию, ему было 17 лет. Поиграл там в Карловых Варах, в Славии.

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Затем он переехал в Германию, сейчас играет там в пятой лиге. Очень слежу за ним, много подсказываю. Он бывает радостным, бывает расстроенным – я его поддерживаю. Даже бутсы ему отправляю, чтобы он играл в моих, с флагом Украины.

Очень хочется, чтобы он заявил о себе там, чтобы поднялся там, может, во вторую Бундеслигу. Хочется, чтобы он достиг того уровня, как я, пожалуй. В каком-то профессиональном чемпионате. Он на два года младше меня, ему 19.

Он сейчас учит немецкий язык, очень хорошо у него получается. Надеюсь, у него все будет хорошо. Он играет на позиции опорного полузащитника. В детстве мы говорили, что вместе будем играть за сборную. Было бы очень хорошо. Пусть там не в Динамо, пусть куда-то в Шахтер перейдет – будем рубиться с ним", – сказал Бражко в интервью Football Hub.

Напомним, в текущем сезоне Владимир провел за Динамо 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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