В понедельник, 2 октября, Ассоциация профессиональных судей опубликовала аудиозапись переговоров бригады арбитров после гола Луиса Диаса на 34-й минуте, который был отменён из-за ложного офсайда. По итогам записи стало понятно, что VAR Даррен Инглэнд при просмотре повтора полагал, что главный арбитр встречи засчитал взятие ворот.

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Главный тренер Ливерпуль Юрген Клопп потребовал переигровки матча, и регламент УЕФА позволяет это делать: судейская ошибка заключалась в неправильном применении правил игры, так как VAR фактически ошибочно определил, что Диас находился в офсайде. Однако, согласно правилам, Ливерпуль имел право подать протест в УЕФА в течение 12 часов после матча. Этого не произошло.

Как информирует The Independent, ссылаясь на свои источники, переигровка матча была возможна, но маловероятна. Регламент АПЛ допускает её лишь в том случае, если вина за влияние на результат лежит на одном из клубов. Однако сообщается, что Ливерпуль может создать новый прецедент.

Однако гораздо больше шансов у "красных" возыметь успех в судебном иске о компенсации.

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