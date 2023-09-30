"Мы с ним виделись тайком в Киеве. У нас была индивидуальная беседа. Я тогда в составе Черноморца приехал на игру с киевлянами в 1991 году. Утром мы вылетели, в 12:00 были Киеве. В два часа у нас по расписанию обед, а в семь вечера – игра. В самолете Виктор Прокопенко сказал, что со мной в Киеве хотят поговорить.

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Меня забрали прямо в аэропорту "Борисполь", посадили в машину и привезли на какую-то квартиру. Я зашел и увидел Лобановского. Мы с ним говорили минут 40. Он сказал, что намерен в ближайшем будущем создать в Динамо боеспособный коллектив. Хотя работал он тогда еще в Эмиратах. В Киеве, похоже, он был проездом. Сказал, что я ему нужен, и он хотел бы, чтобы я переехал в Киев.

Я на тот момент был на эмоциях, убедил себя, что умею играть хорошо в футбол. Можно сказать, заболел звездной болезнью. Спросил еще у Лобановского, а что будет с моей квартирой в Одессе? У меня же квартира служебная. Он сказал, что ее придется отдать. Как отдать? Я ведь только что сделал ремонт.

Когда Лобановский сказал о переезде, я заартачился. Сказал, что не готов ехать в Киев из-за Чернобыля – у меня маленькие дети, жена не согласится на переезд. На первое место тогда поставил безопасность своей семьи, а не футбол. После встречи с Лобановским меня привезли в отель. Я успел пообедать, немного отдохнул и поехал на игру.

К слову, мы Киев обыграли 1:0, и я забил победный гол. А Лобановский тогда так и не возглавил Динамо", – рассказал Гецко в интервью fanday.

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