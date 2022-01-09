"Трансфер Коутиньо помог нам, но этого недостаточно.

Барселона объявила об аренде Коутиньо в Астон Виллу

Мы вовсю пытаемся добиться того, чтобы команда попрощалась и с другими игроками, и тогда мы сможем зарегистрировать Феррана Торреса", – цитирует Алемани Marca.

Напомним, финансовая ситуация в лагере "блаугранас" не позволила продолжить сотрудничество с Лионелем Месси, который в итоге перебрался в ПСЖ. Недавно Филиппе Коутинью перебрался в Астон Виллу на правах аренды.

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