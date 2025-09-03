"Переход Зинченко в Ноттингем Форест? Вы же видите отношение Артеты к Сане. У него очень мало минут на поле, поэтому ему нужно было что-то менять. А со всеми вариантами, которые у него были – все упиралось в зарплату игрока.

Я знаю, что Саня – хороший игрок, который может много играть, поэтому ему нужно было искать новые варианты. Я уверен, что переход Зинченко в Ноттингем Форест будет полезен как для него самого, так и для сборной Украины.

Трансфер Судакова в Бенфику? Я считаю, что трансфер Судакова в Бенфику достаточно хороший: это классный клуб, там классный чемпионат, да и для семьи это хорошее место. Я уверен, что для Георгия этот переход будет положительным, он там сможет себя показать. А главное – Судаков получит новый вызов, который ему был так нужен.

Сможет ли Ванат повторить результативность Довбыка в дебютном сезоне? Нет, Владислав – это не Довбык. Они разные игроки, и эта Жирона и Жирона Довбыка – две разные команды. Те футболисты уже перешли в разные клубы, в Манчестер Сити, поэтому Ванат не сможет забить столько мячей, как Довбык. Конечно, я ему этого только желаю, но, думаю, он забьет примерно 10 голов.

Прошло всего 3 тура, сейчас они на последнем месте, но такая команда, как Жирона, способна изменить ситуацию. Вчера был последний день трансферного окна, и, наверняка, туда пришли еще какие-то футболисты для усиления", – цитирует Федецкого Tribuna.

