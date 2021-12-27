"Переход в Анжи? Я тогда собирался в другой клуб – были переговоры с Трабзонспором, уже обо всем договорились. Должен был перейти в аренду туда. Все шло хорошо, съездил на Евро-2016 за сборную, а когда вернулся – предложения больше не было. В Зарю возвращаться было бы некрасиво, понимал, что не играл бы, потому что не прошел сборы, пришлось бы набирать через тренировки.

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Не знаю, почему не получилось перейти в Трабзонспор. Они взяли у меня интервью, а потом сказали, что я неправильно как-то высказался или репортеры как-то не так поняли, добавили огня.

Тогда поступило предложение от Анжи – это было необдуманное решение. Я ни с кем не посоветовался и решил поехать в Махачкалу.

Об интересе со стороны Селтика я никогда не слышал. Знаю, что была заинтересованность со стороны израильского Хапоэль Беер-Шева, когда я переезжал в Бельгию. Лично со мной разговаривал только спортивный директор казахского Тобола: они мне дважды звонили – когда я переходил в Анжи и когда уходил в Сошо. Об интересе со стороны Реброва также не слышал. Когда с ними сыграли вничью – видел его интервью и слышал, что он хвалил меня", – сказал Будковский в интервью SportArenaTV.

Напомним, 28-летний нападающий перешел в Десну в январе 2020 года. Ранее он успел поиграть в Мариуполе, Севастополе, дважды в Заре, российском Анжи, бельгийском Кортрейке и французском Сошо.

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