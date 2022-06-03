Как сообщалось ранее, итальянский Торино ведет переговоры с Шахтером по поводу трансфера полузащитника Манора Соломона. После того как у израильтянина сорвался переход в Фулхэм, именно "быки" считаются главным фаворитом на подписание представителя УПЛ.

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По информации Fantacalcio, Торино предложил за Соломона 7 млн ​​евро, тогда как Шахтер хочет получить минимум 9 млн. Кроме того, дончане настаивают на включении в соглашение дополнительных условий, которые позволили бы им заработать на перепродаже Соломона в будущем.

Ожидается, что в ближайшее время переговоры продолжатся. К слову, Шахтер отказался сдавать игрока в аренду – "горняки" хотят максимально монетизировать все свои активы.

Напомним, в сезоне 2021/22 Соломон провел за команду Де Дзерби 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи. Его контракт с Шахтером действует до 31 декабря 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

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