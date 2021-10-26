"Я бы не сказал, что трансфер Роналду это была ошибка. Но, конечно, это был определенный эмоциональный момент – он был таким фантастическим игроком.

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Верю, что Роналду все еще может забивать голы, которые нужны команде. Может ли он это делать постоянно, играя с очень высокой интенсивностью? Сегодня это, конечно, не так, но не будем забывать, что еще три дня назад он был героем.

Когда вы приобретаете такого игрока, секрет заключается в балансе команды. Роналду способен выигрывать для вас матчи, но чтобы играть с ним в составе, вам нужно найти баланс вокруг него", – цитирует Венгера Metro.

Напомним, 36-летний Криштиану летом подписал контракт с Манчестер Юнайтед до лету 2023-го и уже успел отличиться за манкунианцев 5-ю голами.

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