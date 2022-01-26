Нападающий Ювентуса Альваро Мората снова испытывает проблемы с трансфером в команду Хави Эрнандеса.

"Старая синьора" почти полностью согласовала переход Душана Влаховича из Фиорентины, который может стать заменой Морате. Но Ювентус пока не отпускает Альваро в Барселону, сообщает журналист Жерар Ромеро.

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Более того, вставляет палки в колеса и Атлетико, которому принадлежат права на испанского форварда. "Матрацники" не хотят, чтобы 29-летний футболист играл за Барселону на правах аренды, из-за чего ставят ультиматумы каталонцам.

Напомним, контракт Альваро Морати с Ювентусом рассчитан до лета. В 29 матчах кампании 2021/22 испанец забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.

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