Спортдир парижан Леонардо все еще не скрывает удовлетворения от трансфера Лионеля Месси на правах свободного агента.

Напомним, французский гранд оформил переход 6-кратного обладателя "Золотого мяча" буквально через сутки после объявления о его уходе из Барселоны.

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"Месси был уверен, что останется в Барселоне. ПСЖ начал официальные переговоры только тогда, когда Барса объявила об его уходе. Раньше у нас не было никакого ощущения, что Лео может сменить клуб.

ПСЖ оказался в хорошем положении, ведь ранее контактировал с Месси, изучая ситуацию с его контрактом. В итоге, нам удалось подписать его. Это было прекрасно и стало неожиданностью для всех. Атакующее трио с Месси, Неймаром и Мбаппе – это просто замечательно. Невероятно", – рассказал Леонардо.

В 5-ти поединках за ПСЖ 34-летний Месси забил 1 гол – в матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

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