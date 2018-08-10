Переход Малкома в Барселону стал местью Роме, – агент игрока

Агент полузащитника Барселоны Малкома Леонардо Корначини рассказал о скандальном переходе бразильца из Бордо.

"Правда в том, что мы решили не идти в Рому из-за того, что они плохо себя повели с нами.

Малком Я спокойно отношусь к провокациям

Я работал над переходом Даниэля Фусато, который является одним из моих клиентов, но Рома согласовала это с другим агентом, хотя стоит добавить, что против него я ничего не имею. Коротко говоря, это была месть.

Мне жаль это говорить, но так случилось, что Рома повела себя с нами плохо за 10 дней до перехода Малкома, когда был транфер Фусато, поэтому мы поступили с ними так же", – сказал Корначини Tuttomercatoweb.

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