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Переход Кайоде в Кайсериспор приостановился – известна причина

08:26 96 Читати українською
Переход Кайоде в Кайсериспор приостановился – известна причина
Оларенваджу Кайоде / Шахтер

Нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде никак не может перейти в турецкий Кайсериспор.

Переход форварда Шахтера Оларенваджу Кайоде в Кайсериспор задерживается из-за проблем нигерийца с документами. Сейчас нападающий решает вопрос о получении рабочей визы в Турцию, сообщает Sport.ua.

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Руководство Кайсериспора ожидает, что 26-летний футболист прибудет в расположение клуба в ближайшее время для прохождения медосмотра и согласования последних деталей контракта.

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Заметим, что за турецкий клуб выступает нападающий сборной Украины Артем Кравец, то есть футболист Шахтера будет конкурировать с украинцем за место в составе команды.

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