Переход экс-форварда Челси в клуб Серии А сорвался – игрок не прошел медосмотр

Французский форвард Лоик Реми не сможет продолжить карьеру в итальянском Беневенто.
Бывший нападающий Челси и сборной Франции Лоик Реми в следующем сезоне не будет играть за Беневенто, сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
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Трансфер 33-летнего форварда в клуб, который гарантировал себе участие в новом сезоне Серии А, сорвался из-за проваленного медосмотра.
Интересно, что Реми, который находился в статусе свободного агента, еще в июне успел согласовать условия личного контракта с Беневенто.
Напомним, в течение последних двух лет 33-летний Реми выступал за Лилль. В текущем сезоне он провел за клуб 30 матчей, в которых забил 14 голов.
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