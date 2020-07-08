Переход Халля в итальянский клуб сорвался в последний момент – экс-лидер Карпат шокировал требованиями по зарплате

Переговоры центрбека Тима Халля с Реджиной завершились провалом.

Итальянскому клубу не понравилось поведение 23-летнего игрока во время обсуждения контракта, информирует сайт Альфредо Педуллы.

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Стороны якобы договорились обо всех условиях, и Халль уже должен был официально подписывать соглашение. Впрочем, в последний момент люксембуржец попросил большую зарплату. Реджине такие выходки не понравились, поэтому новичок Серии В отказался от услуг защитника.

Напомним, первую половину сезона Халль провел в составе Карпат, однако в мае покинул львовский клуб, который столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Защитник сыграл за "львов" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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