Защитник Челси Аксель Дисаси мог вернуться в Монако, но его переход заблокировали правила ФИФА.

Защитник Челси Аксель Дисаси остался в Лондоне, несмотря на попытку клуба избавиться от игрока в последние часы летнего трансферного окна. Переход французского защитника обратно в Монако сорвался из-за малоизвестной нормы ФИФА.

Дисаси вторую половину прошлого сезона провел в аренде в Астон Вилле, где получил необходимую игровую практику. Летом интерес к 27-летнему защитнику проявил его бывший клуб, но сделка на последний день окна не состоялась. Как сообщает Sportbible, причина следующая – Челси уже заполнил квоту международных аренд после того, как Николя Джексон неожиданно перешел в Баварию на правах аренды.

В итоге Дисаси остался на обочине планов Энцо Марески. Защитника исключили из первой команды и отправили тренироваться отдельно от основного состава. Хотя Челси открыт к его продаже, француз пока вынужден ждать января.

В зимнее окно возможны новые варианты. По информации английских медиа, за ситуацией следят Кристал Пэлас и Вест Хэм. Пэлас может нуждаться в замене для Марка Гехи, который заинтересовал Ливерпуль, тогда как Вест Хэм также рассматривает Дисаси как потенциальное усиление. В то же время в Турции и Саудовской Аравии трансферное окно еще открыто, поэтому переход из Челси остается актуальным и сейчас.

Дисаси имеет контракт до 2029 года, Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.

