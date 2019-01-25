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Переход Дениса Суареса в Арсенал сорвался из-за желания Барселоны подписать новый контракт с футболистом

25 января 17:20 148 Читати українською
Переход Дениса Суареса в Арсенал сорвался из-за желания Барселоны подписать новый контракт с футболистом
Денис Суарес / фото из соцсетей

Барселона не отпустит Дениса Суареса в Арсенал, если полузащитник предварительно не продлит контракт с каталонцами.

Суарес отказался от нового соглашения с "сине-гранатовыми", рассчитанного на три года, поскольку предложенные условия не соответствовали его ожиданиям, сообщает Mundo Deportivo.

Определяешься с будущим либо не играешь – Барселона поставила жесткий ультиматум Денису Суаресу

Хавбек продолжает настаивать на переходе в лондонский Арсенал. Однако Барселона готова отдать игрока в аренду "канонирам" только если тот подпишет новый контракт.

Ранее сообщалось, что Суарес отказался переходить в Севилью и Бетис, которые были готовы заплатить за него необходимые 20 млн евро.

Арсенал продолжает интересоваться Денисом Суаресом

25-летний игрок перешел в Барселону летом 2016 года. В нынешнем сезоне он провел два матча в испанской Примере и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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