"Переход был сложным, Генк хотел сохранить Малиновского", – агент украинца рассказал о деталях трансфера в Аталанту

Агент Руслана Малиновского Сергей Серебренников рассказал, почему хавбек выбрал именно итальянский клуб.
"Переход действительно был сложным. С Генком была устная договоренность, что этим летом Руслан может уйти. В конце сезона они пытались его сохранить и нам нужно было убедить клуб, что игрок хочет выступать в более сильном чемпионате.
Малиновский провел первую тренировку в Аталанте
Было много вариантов, но мы отталкивались не от страны, а от клуба. Были варианты из Англии от команд, которые ведут борьбу за выживание. Однако Руслан изъявил желание присоединиться к клубу, который ставит перед собой серьезные задачи", – сказал Серебренников телеканалу "Футбол 1".
Трансфер Малиновского вошел в десятку самых дорогих переходов украинцев в истории
Напомним, накануне хавбек сборной Украины Руслан Малиновский перешел из Генка в Аталанту. Сумма трансфера составила 13,7 миллиона евро.