Переход Буэно с Динамо в Сан-Паулу зависит от Гонсалеса

Вингер Динамо Витор Буэно вслед за Че Че может перейти в Сан-Паулу, но все зависит от переговоров киевлян с Сантосом по Дерлису Гонсалесу.

Сантос готов отпустить Витора Буэно в аренду в Сан-Паулу, сообщает Globo. Но есть одно условие.

Буэно полетел в Бразилию, чтобы сменить клуб, – журналист

"Черно-белые" требуют, чтобы киевское Динамо установило цену на парагвайского вингера Дерлиса Гонсалеса, который играет в Бразилии на правах аренды.

Напомним, украинский клуб разочаровался в Буэно и стремится отпустить его на родину.

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