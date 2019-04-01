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Переход Буэно с Динамо в Сан-Паулу зависит от Гонсалеса

14:20 16 Читати українською
Переход Буэно с Динамо в Сан-Паулу зависит от Гонсалеса
Витор Буэно / ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Витор Буэно вслед за Че Че может перейти в Сан-Паулу, но все зависит от переговоров киевлян с Сантосом по Дерлису Гонсалесу.

Сантос готов отпустить Витора Буэно в аренду в Сан-Паулу, сообщает Globo. Но есть одно условие.

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"Черно-белые" требуют, чтобы киевское Динамо установило цену на парагвайского вингера Дерлиса Гонсалеса, который играет в Бразилии на правах аренды.

Напомним, украинский клуб разочаровался в Буэно и стремится отпустить его на родину.

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