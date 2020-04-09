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"Переезд из Германии в Украину – самый лучший шаг в моей жизни", – легионер Зари

18:23 85 Читати українською
"Переезд из Германии в Украину – самый лучший шаг в моей жизни", – легионер Зари
Джоэль Абу Ханна / Фото ФК Байер

Защитник Зари Джоэль Абу Ханна остался довольным, что решил попробовать свои силы в луганском клубе.

"Когда был в Байере, в то время не думал, что когда-то буду играть в Украине. Не хочу выглядеть высокомерным. Просто Украина далеко от Германии. Тогда я видел себя только в немецких командах, но произошло несколько непростых ситуаций.

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Понял, что нужно что-то менять. Очень рад, что решился на это. Переезд в Украину – это самый лучший шаг, который я сделал в своей жизни. Я покинул Германию, чтобы познакомиться с новой культурой и менталитетом. Это помогло мне развиться как личности так и футболисту", – цитирует защитника Tribuna.

В нынешнем сезоне УПЛ Абу Ханна провел 14 матчей, в которых даже сумел отличиться голом. Напомним, после 23-х туров Заря находится на втором месте.

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Заря Заря Байер Байер Джоель Абу Ханна Джоель Абу Ханна
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