Арсенал вырвал победу у Лутона в 15-м туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча с участием украинца смотрите на "Футбол 24".

Защитник Александр Зинченко не попал в основной состав на матч против команды из нижней части турнирной таблицы.

Арсенал на последних секундах вырвал победу над Лутоном – предголевой пас Зинченко спас в битве с 7 голами

Арсеналу пришлось помучиться с Лутоном, который всеми силами пытался отобрать очки у лидера. До 60 минуты счет был 3:3. Именно после третьего пропущенного гола Артета решил выпустить на поле Зинченко. Уже в компенсированное время украинский защитник принял участие в атаке, которая и принесла победу. Александр отдал передачу на Эдегора, а он на Райса, который и поставил точку в матче.

Арсенал продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ с 36 баллами. Лутон находится на 17 месте с девятью очками.