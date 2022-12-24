"Я не люблю до матча делать громкие заявления. Мы видели поединки французов против Динамо, понимаем, что это команда, которая является достойным соперником. А прогнозы...

Трубин назвал приоритетный для себя чемпионат после ухода из Шахтера

Перед стартом УПЛ эксперты "похоронили" Шахтер, но я еще тогда говорил: "Да и пусть, нам же лучше, что в нас не верят". Также могу сказать и о еврокубках", – сказал Трубин в интервью изданию Український футбол.

Напомним, в группе Лиги чемпионов Шахтер занял третье место и получил право на евровесну в турнире рангом ниже. Первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против Ренна "горняки" сыграют 16 февраля 2023 года в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Начало встречи в 19:45. Ответный матч – через неделю.

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