"Конечно, мы разочарованы. После трех из четырех таймов дальше проходили мы. Впрочем, Манчестер Сити прекрасно сыграл в обоих матчах и заслужил пройти. Важен лишь тот, кто проходит, а не тот, кто заслужил.

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Жаль, что мы вылетаем из-за таких голов. Перед сезоном нам четко говорили: если вы ударите мяч головой в собственную руку, то это не будет нарушением. Нам не очень повезло с судейством за эту неделю. Этот гол сравнял счет и выбил нас из равновесия.

Что ж, мы можем разочаровываться только до вечера среды – потом новый день. Надо восстановиться и готовиться к следующей игре", – цитирует Терзича официальный сайт Боруссии Д.

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